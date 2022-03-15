MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı için hazırlanan adaylar sınav için hazırlıklarını sürdürürken, sınava katılacakları yerleri merakla araştırıyor. MSÜ sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı net bir tarih olarak henüz açıklanmadı. Ancak sınav tarihleri yapılacak olan sınavın 10 gün öncesinde açıklanıyor. MSÜ sınavının 27 Mart'ta yapılacağı biliniyor, bu nedenle gözler sınav yerleri için 17 Mart'a çevrilmiş durumda.