MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim alma hayali kuran adaylar, tercih sürecinin ardından gözlerini sonuçlara çevirdi. 18 Nisan'da sona eren tercih işlemleri sonrası, Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'na yerleşmek isteyen binlerce genç, "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Haziran ayı itibarıyla beklentiler artarken, sonuçların açıklanacağı tarih gündemdeki yerini koruyor. İşte detaylar...
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları, askeri öğrenci olma yolunda ilerleyen adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Tercih sürecinin 18 Nisan’da tamamlanmasının ardından adaylar, MSÜ yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Hava, Kara ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları’na yerleşme heyecanı yaşayan binlerce kişi, sonuçların duyurulacağı tarihe odaklanmış durumda. Detaylar haberimizde...
MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmadı, ancak geçmiş yılların takvimleri ve mevcut kaynaklar, sonuçların yakın bir tarihte ilan edilebileceğine işaret ediyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi tercihleri değerlendirme işlemleri 18 Nisan’dan itibaren başladı. Bakanlık tarafından sonuçlara ilişkin herhangi bir takvim ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl tercihler 3-10 Mayıs tarihleri arasında alınırken sonuçlar 11 Haziran tarihinde duyurulmuştu. MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının 2. haftası itibarıyla erişime açılması bekleniyor.
KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI
MSÜ tercih sonuçları açıklandığı zaman personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar PERTEM üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleri ile MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.
SONUÇLAR PERTEM ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK
MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sayfası olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.
Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek.