MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı

MSÜ tercih sonuçları açıklanma tarihi araştırılıyor. 2025 yılı MSÜ tercih işlemleri en son 21 Nisan tarihinde yapıldı. Tercih sonuçları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden duyurulacak olup ne zaman erişime açılacağı ile ilgili aramalar devam ediyor. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?