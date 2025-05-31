Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı

        MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı

        Milli Savunma Bakanlığı'nın PERTEM sistemi üzerinden ilan edilecek MSÜ sonuçları bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılan sınavın sonuçlarına göre Kara, Hava, Deniz Harp Okulu'nda eğitim görmek isteyen adaylar için MSÜ tercih başvuruları nisan ayında tamamlandı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 13:55 Güncelleme: 31.05.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MSÜ tercih sonuçları açıklanma tarihi araştırılıyor. 2025 yılı MSÜ tercih işlemleri en son 21 Nisan tarihinde yapıldı. Tercih sonuçları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden duyurulacak olup ne zaman erişime açılacağı ile ilgili aramalar devam ediyor. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

        2

        MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MSÜ sonuçları henüz açıklanmadı. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih de duyurulmadı.

        3

        Geçtiğimiz sene 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından sonuçlar 13 Haziran tarihinde adaylara duyurulmuştu. Bu doğrultuda MSÜ tercih sonuçlarının önümüzdeki günler içerisinde duyurulması bekleniyor.

        MSÜ 2025 tercih sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.

        MSÜ 2025 TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Kadıköy'de veda günü
        Kadıköy'de veda günü
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!