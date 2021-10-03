Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil Muayene edilen araç sayısı 9 ayda 10,3 milyonu aştı
ABONE OL

Bakan Karaismailoğlu: Seyyar muayene istasyonlarının muayene kapasiteleri artırılmıştır

Araç muayene istasyonlarında 1 Ocak-29 Eylül döneminde 10 milyon 332 bin 398 aracın muayenesi gerçekleştirildi. Bakan Karaismailoğlu, "Seyyar araç muayene istasyonlarında 2 teknisyenle hizmet verip günlük 32 yerine 64 araç muayenesi gerçekleştirebilmesi sağlanarak seyyar muayene istasyonlarının muayene kapasiteleri artırılmıştır." dedi

Muayene edilen araç sayısı 9 ayda 10,3 milyonu aştı
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 210 sabit, 75 seyyar, 5 motosiklet ve 18 traktör için olmak üzere toplam 308 araç muayene istasyonunun hizmet verdiği bildirildi.

Bu yıl, seyyar muayene istasyon sayısının 1, traktör muayene istasyon sayısının 5 artırıldığı belirtilen açıklamada, "Araç muayene istasyonlarında 3 bin 109'u teknik personel olmak üzere toplam 4 bin 200 personel görev yapıyor. Araç muayene istasyonlarında 1 Ocak-29 Eylül döneminde 10 milyon 332 bin 398 aracın muayenesi gerçekleştirildi. İlk muayeneye giren 8 milyon 76 bin 372 araçtan 2 milyon 256 bin 26'sı muayene tekrarına kaldı. 2 milyon 197 bin 563 adet aracın kusurlarını gidermesi sonrasında muayeneleri onayladı." bilgisi paylaşıldı.

MUAYENE TEKRARININ HER İLDE YAPTIRILABİLMESİ SAĞLANDI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik düzenlemesine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yönetmelikle ilk muayeneden kalan araçların muayene tekrarının ülke genelindeki tüm araç muayene istasyonlarında yaptırabilmesine imkan tanındı. Seyyar araç muayene istasyonlarında ise 2 teknisyenle hizmet verip günlük 32 yerine 64 araç muayenesi gerçekleştirebilmesi sağlanarak seyyar muayene istasyonlarının muayene kapasiteleri artırılmıştır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Formula 1 Türkiye'ye 100 milyon dolarlık katkı sağlayacak'
OTOMOBİL '100 milyon dolarlık katkı sağlayacak'
DS 4'ün Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
OTOMOBİL Fransız kompakt 2022'de Türkiye'de
Şarj edilebilir hibrit Renegade satışa sunuldu
OTOMOBİL Şarj edilebilir hibrit versiyonu geldi
Rolls-Royce içten yanmalı motorları terk ediyor
OTOMOBİL Artık sadece elektrikli üretecek!
TOGG ve Farasis ortaklığından SIRO çıktı
OTOMOBİL Yerli otonun bataryası SIRO'ya emanet
Çeyrek asırlık serüven sona erdi! Honda Gebze'deki üretimini sonlandırdı - haberler
OTOMOBİL Honda Türkiye'deki üretimine son verdi
EPDK Başkanı Yılmaz: Elektrikli araç piyasasının hukuki altyapısını kurmak için çalışıyoruz
OTOMOBİL EPDK'dan elektrikli araç açıklaması
Otokar’dan Ukrayna'ya doğalgazlı otobüs ihracı
OTOMOBİL Ukrayna'ya doğalgazlı otobüs ihraç etti
Otomobil işlemlerini mobile taşıdı
OTOMOBİL Yapı Kredi ve Otokoç'tan işbirliği
Ford ve SK'dan 11.4 milyar dolarlık elektrikli araç hamlesi
OTOMOBİL Ford'dan 11.4 milyar dolarlık yatırım

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.