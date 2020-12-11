Mucize Doktor dizisinin 41. son bölümünde; Sevilay olayı sosyal medyada bomba gibi patlar ve hem Tanju hem de hastane köşeye sıkışır. Durumu kurtarmak isteyen Tanju, Ferman’a zorlu bir vakayı alması için baskı yapar. Mucize Doktor 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Mucize Doktor 41. son bölüm detayları...

MUCİZE DOKTOR 41. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferman’ın başka planları vardır. Diğer tarafta Nazlı’yla ayrılığın boyutlarını yeni kavrayan Ali depresyondadır. Ama o da kendini Ferman’la tutuştukları garip bir cerrahi düellonun ortasında bulur.

Aşk acısı çeken Nazlı, Ali’nin yeni bir eve taşındığını ve kendini tamamen vakalara verdiğini öğrenir ve unutulduğunu hisseder. Bu sırada Ali’nin bambaşka bir derdi vardır; o da tuhaf, yeni komşusu Ezo’dur ve Ali ondan son derece rahatsızdır. Diğer tarafta yeni cerrahi şefi Ferda ve Ferman kendilerini tekrar bir cerrahi düellonun ortasında bulurlar.

Bir vakanın Tanju’nun eski bir hastası olması işleri iyice karıştırır. Zaman süratle daralırken Nazlı, Ali’ye Ferman da Tanju’ya karşı doldukça dolar. Sonunda beklenen yüzleşmeler gerçekleşir. Ama bunların herkes için beklenmeyen sonuçları olacaktır.

MUCİZE DOKTOR 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.