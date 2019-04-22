Müge Anlı'da Metin Büyükşen Necla Büyükşen sırrı çözülüyor. Evlerinde otururken nereden geldiği belli olmayan bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Metin ve Necla Büyükşen'in katilinin kim olduğu büyük merak konusu oldu.

MÜGE ANLI'DA BÜYÜKŞEN CİNAYETİ NASIL OLDU?

Olay, 3 Eylül Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Konya'nın İsmil Mahallesi 62. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Evde bulunan Metin Büyükşen (55),Necla Büyükşen (52) ve kızları Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi olan Büşra Büyükşen ile evlerinde oturduğu sırada kapı açıldı ve içeri bir saldırgan girdi.

Elinde tüfek bulunan saldırgan eve girerek önce Büyükşen ailesinin oturduğu odaya gelerek tüfekle Metin Büyükşen'e ateş etti. Bu sırada odada Büşra Büyükşen saldırganın üzerine çaydanlığı fırlatarak odadan çıkıp annesi Necla Büyükşen'e dışarı çıkmasını söyleyip kaçtı.

Saldırgan odanın camından kaçmak isteyen Büşra Büyükşen'i aşağı çekip ateş etti ancak tüfek tutukluk yaptı. Bunun üzerine saldırgan tüfeğin dipçiğiyle Büşra Büyükşen'e saldırmaya başladı. Bir süre dipçik darbeleri alan Büşra Büyükşen ölü taklidi yaptı ve saldırgan odadan çıkana kadar hareketsiz kaldı.

Olay gününün gayet normal bir gün olduğunu söyleyen Büşra Büyükşen, "Babam camiden gelmişti, annemle ikimiz de çay içmiştik, oturuyorduk. Babam geldi arabayı içeriye aldı, içeriye geçti, üzerini çıkardı, oturdu. Daha sonra biz kapının açıldığını duyduk. Biz misafirlikte olan abimin geldiğini düşündük. Çok geçmedi, kısa bir süre sonra birden kapıda bir adam dikildi.

Adam bilmiyorum kim, maskeli, elinde tüfek var. Hiçbir şey söylemeden babamı vurdu. Daha sonra bize doğru yöneltti, tüfek tutukluk yaptı herhalde bilmiyorum. Tüfekle uğraştı. Ama ben o sırada çok yalvardım. Bağırdım, 'Yalvarıyorum vurma' dedim. Daha sonra önümde çaydanlık vardı. Çaydanlığı adama doğru fırlattım, oda karşılık verdi, ben yere düştüm.

Adam balkona çıktı. Ama odanın penceresinden adamı görüyorum, hala tüfekle uğraşıyor. Sonra ben ayağa kalktım. Anne dedim kaçsana dedim. Halıya doğru asıldım ben, annem zaten şoka girmişti. Yani sürekli 'Allah' diye bağırıyordu" dedi.

Annemlerin bulunduğu odaya doğru baktım, kapıyı kapatmış. Adamın gidip, gitmediğini de bilmiyorum. Cesaret de edemedim odaya tekrar gitmeye. Ben pencereden çıktım, yan tarafta eski bir tuvaletimiz vardı onun penceresine geçtim, oradan dışarıya doğru atladım. Daha sonra yol boyu koşmaya başladım. Yolda denk gelen bir arabayı durdurdum. O da Allah razı olsun beni jandarmaya götürdü. Jandarmayı eve getirdik. Sonra beni hastaneye kaldırdılar. İkisi de vefat etmiş" ifadelerini kullandı.

KATİL ZANLISI OĞLU UĞUR BÜYÜKŞEN Mİ?

Anne ve babasının ölümünün ardından Müge Anlı'nın programına konuk olan Uğur Büyükşen'in rahat tavırları başta Müge Anlı olmak üzere izleyenlerin de kafasını karıştırdı.

GÖRGÜ TANIĞINDAN ÇARPICI İDDİA!

Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen'in komşusu olan bir görgü tanığı cinayet günü çiftin oğlulları Uğur Büyükşen ile ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.