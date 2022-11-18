Fethiye'de yabancı turistler dalgalara rağmen denize girdi

Fırat AKAY/FETHİYE (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, rüzgarlı havaya ve dalgalı denize rağmen bazı yabancı turistler denize girdi.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Fethiye'de rüzgarlı havaya rağmen bazı yabancı turistler plaja gitmeyi tercih etti. Kentte hava sıcaklığı 23, deniz suyu sıcaklığı ise 22,2 derece ölçülürken öğleden sonra rüzgar kent genelinde etkili oldu. Bu kapsamda, Ölüdeniz Plajı'nda rüzgarlı havaya aldırış etmeyen yabancı turistler denizin keyfini çıkardı. Plaja vuran dalgaların boyu yer yer 2 metreye ulaşırken, küçük bir kızın deniz simidiyle tek başına yüzmesi dikkat çekti. Öte yandan, bazı yabancı turistler ise plajda oturup, fotoğraf çektirmeyi tercih etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Fırat AKAY
2022-11-18 18:37:20
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