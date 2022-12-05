Fethiyespor seriye bağladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet alıp seri yakaladı. Teknik direktör Erhan Altın yönetimindeki ilk sınavda Pazarspor'u evinde 1-0 yenen Fethiye, dün de yine iç sahada Kırklarelispor engelini aynı skorla aştı. İlk kez 2'de 2 yapan Muğla temsilcisi 21 puana ulaşarak tırmanışa geçti.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-12-05 12:05:48



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