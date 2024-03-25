Fethiyespor'dan seri sonu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftaların flaş takımı olan Fethiyespor'un 8 maçlık yenilmezlik serisi can havlindeki Belediye Derincespor deplasmanında bitti. Düşme hattından sıyrılmaya çalışan rakibine 4-1 mağlup olan Muğla temsicisi haftalar sonra sahadan puansız ayrıldı. Bu sezon iddiası bulunmayan Fethiyespor'un grubunda 39 puanı var.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.