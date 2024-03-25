Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiyespor'dan seri sonu

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftaların flaş takımı olan Fethiyespor'un 8 maçlık yenilmezlik serisi can havlindeki Belediye Derincespor deplasmanında bitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:44 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiyespor'dan seri sonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftaların flaş takımı olan Fethiyespor'un 8 maçlık yenilmezlik serisi can havlindeki Belediye Derincespor deplasmanında bitti. Düşme hattından sıyrılmaya çalışan rakibine 4-1 mağlup olan Muğla temsicisi haftalar sonra sahadan puansız ayrıldı. Bu sezon iddiası bulunmayan Fethiyespor'un grubunda 39 puanı var.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hastane yolunda can verdi
        Hastane yolunda can verdi
        Yeni doğan bebeğini ölüme terk etti! İfadesi vicdanları yaraladı
        Yeni doğan bebeğini ölüme terk etti! İfadesi vicdanları yaraladı
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Macron, Netanyahu'yu uyardı
        Macron, Netanyahu'yu uyardı
        Kartlı ödemeler enflasyonu ikiye katladı
        Kartlı ödemeler enflasyonu ikiye katladı
        Hesaplar planlara uymadı
        Hesaplar planlara uymadı
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Ghezzal çark etti!
        Ghezzal çark etti!
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        Batıda kışın izleri kayboluyor! Sağanak ve lodos uyarısı
        Batıda kışın izleri kayboluyor! Sağanak ve lodos uyarısı
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Entübe edildi
        Entübe edildi

        Benzer Haberler

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı amatör maçta yaşanan olayla ilgi soruşturma b...
        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı amatör maçta yaşanan olayla ilgi soruşturma b...
        Ahmet Aras: Denizcilik A.Ş.'yi kuracağız
        Ahmet Aras: Denizcilik A.Ş.'yi kuracağız
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı
        Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye'de yürüyüş yaptığı arazide düşerek mahsur kalan kişi kurtarıldı
        Fethiye'de yürüyüş yaptığı arazide düşerek mahsur kalan kişi kurtarıldı
        Muğla'da amatör maç sırasında protokolde arbede ve kavga
        Muğla'da amatör maç sırasında protokolde arbede ve kavga