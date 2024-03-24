Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen E.K. ve U.O.G'nin adreslerine düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen N.K. da yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan E.K. ve U.O.G, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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