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        Muğla'da amatör maç sırasında protokolde arbede ve kavga

        Muğla'da Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup lideri Muğlaspor ile Yatağanspor'un karşılaştığı maçta protokol üyeleri arasında arbede yaşandı ve kavga çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 17:30 Güncelleme: 24.03.2024 - 17:39
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        Muğla'da amatör maç sırasında protokolde arbede ve kavga
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        Muğla'da Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup lideri Muğlaspor ile Yatağanspor'un karşılaştığı maçta protokol üyeleri arasında arbede yaşandı ve kavga çıktı.

        Ligde Muğlaspor, kendi sahasında Yatağanspor'u konuk etti.

        Müsabaka sırasında Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, BAL denetçisiyle konuşurken, Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç ile Toksöz arasında sözlü tartışma yaşandı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

        Ardından protokolde Yatağanspor yönetim kurulu üyeleri ile Muğlasporlular arasında kavga çıktı.

        Polis ekipleri kavgayı ayırmak için protokol tribününe girdi. Olaylar Yatağanspor yönetim kurulu üyelerinin alandan çıkarılmasıyla yatıştırılabildi.

        Öte yandan, olaylar sırasında 1-0 öne geçen Muğlaspor, müsabakayı 2-1 kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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