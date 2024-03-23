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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Marmaris sahilinde gençlerle buluştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk sporunun her alanda çok geliştiğini belirterek "Çok ciddi yatırımlar yaptık. Türkiye spor ülkesi olma yolunda modern stadyum ve salonlarıyla çok yol aldı. Spor alanında da çok güçlü bir Türkiye oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 22:46 Güncelleme: 23.03.2024 - 22:46
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Marmaris sahilinde gençlerle buluştu:
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk sporunun her alanda çok geliştiğini belirterek "Çok ciddi yatırımlar yaptık. Türkiye spor ülkesi olma yolunda modern stadyum ve salonlarıyla çok yol aldı. Spor alanında da çok güçlü bir Türkiye oldu." dedi.

        Bak, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahilde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin taleplerini dinleyen Bak, Muğla'da spor tesisleri konusunda önemli yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.

        Muğla'da spor turizminin önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Bak, kentte turizmin dört mevsim canlı olmasını istediklerini dile getirdi.

        Bakan Bak, sporun bağımlılıkla mücadelede çok etkili olduğuna işaret ederek bu doğrultuda tüm ailelere, çocuklarını spora yönlendirmeleri yönünde çağrıda bulunduklarını belirtti.

        Türkiye'nin spor konusunda da önemli başarılara imza attığını anlatan Bak, şöyle devam etti:

        "Türk sporu her alanda çok gelişti. Çok ciddi yatırımlar yaptık. Türkiye spor ülkesi olma yolunda modern stadyum ve salonlarıyla çok yol aldı. Spor alanında da çok güçlü bir Türkiye oldu. Olimpiyatlara hazırlanıyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'nda sporcularımızdan başarı bekliyoruz. İnşallah güzel sonuçları ülkemize yaşatacağımıza inanıyoruz. Spor, bir yaşam tarzı."

        Bakan Bak, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 2026 yılında Marmaris'te yapılması için destek vereceklerini vurgulayarak Marmaris'in yeşili ve doğasıyla çok güzel bir parkura sahip, organizasyonun da ülkenin tanıtımı için çok önemli olduğunu bildirdi.

        Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı ise Marmaris'in tüm doğa sporlarının yapılacağı bir spor cenneti olduğunu söyledi.

        Marmaris'te sporla ilgili çok önemli projeleri olduğunu anlatan Yazıcı, "Bütün Marmaris'in plajlarını kış plajları haline getireceğiz. Burada gençlere bir sohbet alanları açacağız." diye konuştu.

        WRC'nin 2026 yılında Marmaris'te yapılması için görüşmeler yaptıklarını anlatan Yazıcı, "Seneye aday yarışları yapılacak. WRC'nin buraya gelmesi ülkemizin tanıtımına çok büyük bir katkı sağlayacak. Yine dünyanın en iyi organizasyonlarından birini Türkiye yapacak ve Marmaris'i tüm dünyaya tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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