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        Fethiye Devlet Hastanesi'nde anjiyo ünitesi hizmet vermeye başladı

        Fethiye Devlet Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayan anjiyo ünitesinde 3 hastanın anjiyosu başarıyla yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 15:42 Güncelleme: 24.03.2024 - 15:42
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        Fethiye Devlet Hastanesi'nde anjiyo ünitesi hizmet vermeye başladı
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        Fethiye Devlet Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayan anjiyo ünitesinde 3 hastanın anjiyosu başarıyla yapıldı.

        AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile Fethiye Devlet Hastanesini ziyaret etti. Otgöz ile Kaya, anjiyo olan hastalara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        Otgöz, yaptığı açıklamada, Fethiye Devlet Hastanesi'ne anjiyo cihazı kazandırmak için verdikleri sözü hatırlattı.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini ve anjiyo cihazının hastaneye kurulum işlemleri tamamlandığını ifade eden Otgöz, şunları kaydetti:

        "İlk anjiyo operasyonları başarı ile yapıldı. Hayırlı olsun. Gençlik ve Spor Bakanı'mızı Muğla'da misafir ettik. Muğla'mıza yeni spor yatırımları sözünü aldık. Gençlerimiz için de çalışmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin daha iyi yetişmesi ve daha modern alanlarda spor yapabilmesi için Muğla’mıza yeni yatırımlar kazandırıyoruz. Gençlik merkezleri, olimpik yüzme havuzları, nizami futbol sahaları, yeni halı sahalar, basketbol sahaları, tenis kortları projelerimiz hazır. Bizim yaptıklarımıza muhalefetin hayalleri bile yetmiyor."

        Otgöz, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Muğla'ya her alanda yatırım ve hizmet kazandırdığını belirtti.

        Muğla'nın ehil ellerle ak belediyecilikle buluşacağını kaydeden Otgöz açıklarında, şu ifadelere yer verdi:

        "Bizim sevdamız Muğla. Sevdamız hemşerilerimiz. Biz koltuk sevdasında değiliz. Hizmet sevdasındayız. Bunun içindir ki hemşerilerimiz bize teveccüh gösteriyor. Muhalefet ise, sadece konuşuyor. Laf üretiyor, bazen kendileri ile bazen de birbirleri ile kavga etmeye devam ediyor. Hemşerilerimiz bunları görüyor ve 25 yıldır Muğla'yı ne hale getirdiklerini biliyor. Artık vakti geldi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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