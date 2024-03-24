CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mandalinci seçim çalışmalarını sürdürüyor

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, seçim çalışmalarını kapsamında Akyarlar, Kızılağaç ve Yalıçiftlik mahallelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Kızılağaç'ta düzenlenen halk buluşmasında konuşan Mandalinci, Bodrum için güzel hedefler koyarak vatana, memlekete, Bodrum'a hizmet sevdasıyla yola çıktığını, bu yolda Bodrumlularla yürüyeceğini söyledi.

Mutlu çocukların, üreten gençlerin ve sosyal hayata katılan güçlü kadınların olduğu Bodrum hedefi doğrultusunda her mahalleye çok amaçlı salonlar yapacaklarını anlatan Mandalinci, "Buralarda kadınlarımıza halk eğitim kursları açacağız, eğitim gören kadınlar burada ürettiği eserleri sergileyecek pazarlama konusunda belediye de her zaman onları destekleyecek." dedi.