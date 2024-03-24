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        Mehmet Tosun: Bodrum'u bütüncül bir şekilde planlayacağız

        AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, Mumcular'daki iftar programının ardından ilk seçim mitingini yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 12:07 Güncelleme: 24.03.2024 - 12:10
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        Mehmet Tosun: Bodrum'u bütüncül bir şekilde planlayacağız
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        AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, Mumcular'daki iftar programının ardından ilk seçim mitingini yaptı. Bodrum'un doğasına, toprağına, denizine sahip çıkan bir belediyecilik için yola çıktıklarını söyleyen Tosun, “’Cumhur İttifakı'ndan Mehmet Tosun gelirse rant gelirmiş, Bodrum'da yapılaşma olurmuş' diyorlar. Olmayacak kardeşim. Mehmet Tosun bu yörenin evladı. Biz göreve geldiğimizde Bodrum'u bütüncül bir şekilde planlayacağız, bunların yaptığı gibi de her yeri yapılaşmaya açmayacağız arkadaşlar" dedi.

        31 Mart yerel seçimleri kapsamında miting programlarına Mumcular Mahallesi'nden başlayan AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, miting öncesinde hemşerileriyle iftar yaptı. Mumcular Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen iftar yemeği sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahneye Reha Ergene çıktı. Çökertme ile başlayan mini konserin ardından Tosun'un mitingi alkışlar eşliğinde başladı. Tosun sözlerine “Bu coşkulu kalabalık değişimin Karaova'dan başladığının göstergesi" diyerek başladı. Mumcular'ın, Bodrum Yarımadası'nın pek çok mahallesi gibi sorunlarıyla birlikte büyüdüğünü ve 10 yıldır Bodrum'u Muğla'yı yöneten beceriksiz yönetimler tarafından yok sayıldığını söyleyen Tosun, “Karaova mutsuz, Bodrum mutsuz. 31 Mart 2024 seçimlerinde bir kez daha iş başa düştü ve Bodrum'u hizmetle buluşturmak için yine yollara düştük. Gözbebeği bu memleketimiz can çekişiyor. Mumcularımızın merkezindeki iki kilometrelik yolu üç ayda yapamayan, esnafa, vatandaşa eziyet eden bu belediyeden hiç kimse memnun değil" ifadelerini kullandı.

        'İŞİ GÜCÜ BODRUM OLANLAR, 10 YIL BOYUNCA NE YAPTI?'

        Karaova'da doğup büyüdüğünü, tarlada çalışıp tütün kırdığını, eğitim hayatının ardından ise Bodrum Konacık'ta 10 yıl belediye başkanlığı yaptığını söyleyen Tosun, Mumcular bölgesini de ilgilendiren projelerini anlattığı konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

        “Biz Konacık beldemizi, Bodrumumuzun en yaşanabilir mahallelerinden biri yaptık. Sadece Konacık'la da yetinmedik. Mumcular'daki köylerimizin ihtiyaçlarını da elimizden geldiğince karşılamaya çalıştık. Hizmette sınır tanımadık, yetkilerimizi zorladık. Fakat 2014'ten sonra geçen 10 yıl içerisinde sizi unuttular, bizi unuttular. Biz bu beceriksizliğe razı olamayız arkadaşlar. Biz proje konuşuyoruz, onlar gibi laf üretmiyoruz. Siz 10 yıl boyunca çalışmayacaksınız, üretmeyeceksiniz sonra afişlere 'İşimiz gücümüz Bodrum', 'İşimiz gücümüz Muğla' yazacaksınız. 10 yıldır Bodrum'umuzu, Muğla'mızı kim yönetiyor? 10 yıl boyunca ne yaptınız? Bunu 31 Mart'ta sormak gerekmiyor mu değerli hemşerilerim? Size söz veriyorum, sizin bu evladınız çalışarak üreterek nasıl Atatürkçü ve Cumhuriyet'e bağlı olunduğunu bu memlekete gösterecek."

        'KÖYLERİN HER BİRİNDE KANALİZASYON ŞEBEKESİ OLACAK'

        Bodrum'un ulaşım ve trafik sorununun her geçen yıl içinden çıkılmaz hale geldiğini, musluklarından su akmadığını, imar, kanalizasyon ve arıtma sorunlarıyla boğuştuğunu söyleyen Tosun, başta yeni çevre yolu olmak üzere, kentin trafik sorununu tümüyle çözecek üç ayrı ulaşım projesini derhal hayata geçireceklerini belirtti. Su Eylem Planı ile Bodrum'un içme ve kullanma suyu sorununu da çözeceğini kaydeden Tosun, konuşmasının devamında Mumcular'a yönelik 'kapalı spor salonu, gençlik merkezi, açık spor kompleksleri, kreş ve düğün salonu ile mezbaha ve soğuk hava deposu' yatırımlarının müjdesini verdi. Tosun, “Karaova'nın ne imar sorunu kalacak ne de altyapı. Köylerin her birinde kanalizasyon şebekesi olacak. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde benim güzel memleketim Karaova, daha yaşanılabilir daha mutlu insanların olduğu bir bölge haline gelecek. Size bunun sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

        'ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN ATATÜRKÇÜ OLUNMAZ'

        Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Çevremize, doğamıza, toprağımıza sahip çıkacağız. 'Cumhur İttifakı'ndan Mehmet Tosun gelirse rant gelirmiş, Bodrum'da yapılaşma olurmuş' diyorlar. Olmayacak kardeşim. Mehmet Tosun bu yörenin evladıdır. Biz göreve geldiğimizde Bodrum'u bütüncül bir şekilde planlayacağız, vahşi yapılaşmaya son vereceğiz. Bunların yaptığı gibi de her yeri yapılaşmaya açmayacağız. Sizler beni biliyorsunuz. Bu kardeşiniz hizmet insanıdır. Seçildikten sonra bir dakika boş durmaz, çalışır çalıştırır. Sizin hakkınız nerede var ise oraya gider, gerekirse Ankara'dan gerekli yatırımları alır ve üzerine düşeni de yapar. Konacık'ta yaptıklarımız Bodrum'da yapacaklarımızın teminatıdır.”

        Bütün hizmetleri Atatürk'ün izinde Cumhuriyet değerlerine bağlı milli ve manevi değerlere saygılı belediyecilik anlayışıyla gerçekleştireceklerini söyleyen Tosun, “Çalışmadan, üretmeden Atatürkçü olunmaz. Mehmet Tosun ve ekibinin kırmızı çizgisi Atatürk ve cumhuriyettir. Tartışmaya kapalı" dedi.

        Tosun, konuşmasının sonunda Karaovalı hemşerilerinden 31 Mart seçimlerinde destek isteyerek “Bodrum Belediye Meclisinde Cumhur İttifakı'na, Bodrum Belediye Başkanlığında Mehmet Tosun'a, şahsıma oy istiyorum" dedi. Tosun, konuşmasının sonunda meclis üyesi adaylarını sahneye çağırarak ekibiyle birlikte vatandaşları selamladı. Miting, Reha ve Mustafa Ergene'nin türküleriyle devam etti.

        Mumcular merkez ve mahallelerinden çok sayıda vatandaşın katıldığı iftar ve miting organizasyonunda, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Hacı Dalda, Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tayyar Şafak, Büyük Birlik Partisi Bodrum İlçe Başkanı Mustafa Kıroğlu, Cumhur İttifakı Bodrum Belediye meclis üyesi adayları ile partililer de hazır bulundu.

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