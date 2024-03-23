Bakan Bak: Sporu tabana yaymak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporu tabana yaymak için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "O nedenle herkesten çocuklarını spor tesislerine getirmelerini istiyoruz" dedi. Bak, Muğla'nın Fethiye ilçesine 10 bin kişilik yeni bir stat ile kapalı yüzme havuzu yapacaklarını da söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Sporla Güçlü Şehirler' projesi kapsamında Fethiye Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıya Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, MHP Fethiye Belediye başkan adayı Muhammet Kökten ve sporcular katıldı. Toplantıda MHP Fethiye Belediye başkan adayı Muhammet Kökten, Bakan Bak'tan ilçeye yeni bir stadyum ve 10 adet halı saha yapılmasını istedi.

'HERKESİ SALONLARA BEKLİYORUZ' Bu taleplerin en kısa sürede gerçekleştirileceğini ifade ederek, Fethiye'ye yapılacak spor yatırımları hakkında bilgi veren Bakan Osman Aşkın Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında stadyumlar, olimpik tesisler, kapalı spor salonları, yüzme havuzu ve atletizm tesisleri başta olmak üzere binlerce eser yapıyoruz. Geleceğin Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için çalışıyoruz. Bizim en önemli görevlerimizden biri bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele. O nedenle herkesten çocuklarını spor tesislerine getirmelerini istiyoruz. Herkesi salonlara bekliyoruz, sporu tabana yaymak için yoğun şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

'10 BİN KİŞİLİK STAT VE KAPALI YÜZME HAVUZU YAPACAĞIZ' Fethiye'ye yeni ve modern bir stat yapacaklarını dile getiren Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla projeler hazır. İlçelere kazandıracağımız bu stadyum 10 bin kişilik olacak. Fethiye'de kapalı bir yüzme havuzu isteniyor, onu da halkımızın hizmetine sunacağız. Burada genç başkan adayımız ayrıca 10 adet halı saha istedi. Sen seçimi kazan gel, onu da yaparız. Gençlere her şey feda olsun, ne istiyorsanız yapacağız, merak etmeyin. Sizleri çok seviyoruz, iyi ki varsınız, hepinize başarılar diliyorum" dedi.