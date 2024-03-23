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        Marmaris'te ralli heyecanı devam ediyor

        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2'nci yarışı "Ege Rallisi Marmaris" sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 14:03 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:03
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        Marmaris'te ralli heyecanı devam ediyor
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        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2'nci yarışı "Ege Rallisi Marmaris" sürüyor.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonda 84 otomobil ve 168 sporcu yarışıyor.

        Bugün 3 etabı, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki kez geçecek olan takımlar, gün boyunca 69 kilometre olan 6 asfalt özel etapta yarışıyor.

        65 ralli aracıyla 130 sporcu, bol virajlı ve zorlu etaplarda kıyasıya mücadelesini seyirciler özel alanlardan da takip ediyor.

        Yarış, yarın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi'nde Kuyucak (8 Kilometre) etabıyla start alıp, Akyaka (powerstage) (20,80 kilometre) etabını geçtikten sonra Sarnıç (14,25 kilometre) parkuruyla tamamlanacak.

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