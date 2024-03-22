Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı Marmaris'te başladı

Turgut, Türkiye'de ilk kez şampiyonada öncü güvenlik aracı olarak elektrikli bir otomobil kullandı.

Geçmiş yıllarda 3 kez Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) da ev sahipliği yapan Marmaris'te Ege Rallisi 33. yılını kutluyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen organizasyonun Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki seremoni startı Muğla Valisi İdris Akbıyık, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve il protokolünce verildi.

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