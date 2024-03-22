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        Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı Marmaris'te başladı

        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı "Ege Rallisi Marmaris" start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 22:45 Güncelleme: 22.03.2024 - 22:45
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        Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı Marmaris'te başladı
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        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı "Ege Rallisi Marmaris" start aldı.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen organizasyonun Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki seremoni startı Muğla Valisi İdris Akbıyık, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve il protokolünce verildi.

        Klasik ve ralli otomobilleri, seyircilerin yoğun ilgisi altında seremoni startının ardından İçmeler Mahallesi'ndeki 1,8 kilometrelik SSS Marmaris etabını geçerek ilçe girişindeki garaja geldi.

        - Ege Rallisi 33. yılını kutluyor

        Ekipler, yarın Petrol Ofisi Maxima (7,15 kilometre) etabıyla başlayıp Remed Assistance (16,90 kilometre) yarışıyla devam edecekleri mücadeleyi Bayır parkurunda (10 kilometre) bitirecek.

        Yarış, 24 Mart Pazar günü Ula İlçesi Akyaka Mahallesi'nde Kuyucak (8 Kilometre) etabıyla start alıp, Akyaka (powerstage) (20,80 kilometre) etabını geçtikten sonra Sarnıç (14,25 kilometre) parkuruyla tamamlanacak.

        Geçmiş yıllarda 3 kez Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) da ev sahipliği yapan Marmaris'te Ege Rallisi 33. yılını kutluyor.

        Şampiyona tarihinin önemli isimlerinden Volkan Işık'ın GP Garage My Team adına etaplara geri döndüğü organizasyonda, öncü güvenlik aracının pilot koltuğunda ise Türk rock müziği sanatçılarından Fatma Turgut yer alıyor.

        Turgut, Türkiye'de ilk kez şampiyonada öncü güvenlik aracı olarak elektrikli bir otomobil kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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