Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Marmaris'te esnafla buluştu

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında, Marmaris'te esnaf ve yelken üretim tesisini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 17:40 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Marmaris'te esnafla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında, Marmaris'te esnaf ve yelken üretim tesisini ziyaret etti.

        Ayaydın, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda "Esnaf Başkanlı Buluşuyor" programında, bir araya geldiği esnafların sorunlarını dinledi.

        Programda, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, ilçede esnafların yaşadıkları sorunları anlatarak çözümü için destek istedi.

        Ayaydın, yaklaşık 76 gündür Muğla'nın tüm ilçelerini gezdiğini, esnafların yaşadığı sorunları da yakından bildiğini söyledi.

        Göreve gelir gelmez sorunların çözümü için esnafların yanında olacağını ve onlara destek vereceklerini belirten Ayaydın, "Ben halkın yanında olmayı seviyorum. Esnafımızın ve başkanımızın her zaman yanında olacağım. Yaklaşık 25 yıldır Bodrum'da oturuyorum. Son 10 yıldır ise 12 ay Bodrum'da yaşıyorum. Mahallemdeki tüm esnafla iç içe olmuş bir insanım." dedi.

        Göreve geldiğinde toplumun bütün kesimlerine eşit davranarak kimseye ayrıcalık göstermeyeceğini anlatan Ayaydın, turizm merkezi Marmaris'in yollarının da çok iyi olmadığını söyledi.

        Kente 20 yıldır gelmeyen hizmetin 5 yıl içinde geleceğini vurgulayan Ayaydın, "Marmaris'in sorunları bitecek ve çok daha güzel bir Marmaris'e kavuşacaksınız. Daha çok turist gelecek ve esnafımız kazanacak. Marmaris'in dereleri körfeze akıyor. Körfezde 5 milyon metreküp balçık var. Böyle olunca buraya turist gelmez. Denizimizi kısa sürede temizlemeliyiz." diye konuştu.

        Körfezin temizlenmesi için çalışma başlattıklarını anlatan Ayaydın, göreve gelir gelmez ilçenin alt ve üst yapı sorunlarının giderileceğini ifade etti.

        Ayaydın, limana demirleyen teknelerin de atık sularını limanda alacakları bir sistem kurarak denizi temiz tutacaklarını kaydetti.

        Ziyaretleri kapsamında Ayaydın, Ulusal Egemenlik ve Bankalar Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Daha sonra ilçede bulunan, yelken üretimi ve ihracatı yapan bir firmayı ziyaret ederek bilgi alan Ayaydın, "Bu tesis Marmaris'te ABD ve Avrupa ülkelerine yelken ihracatı yapıyor. Tesiste 40 kişi çalışıyor. Yurt dışından ülkemize döviz kazandırıyor. Bizim böyle sanayicilerimize destek olmamız lazım. Göreve gelir gelmez istihdam ve döviz girdisi yaratan bu tesislerin her zaman yanında olacağım. Bu tesis Türkiye'nin en büyük yelken üretim tesisi. Ülkemizin gurur kaynağı olan bir tesis." ifadelerini kullandı.

        Ayaydın, tesiste üretim yapan işçilerle de sohbet ederek çalışmaları yerinde inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        BDDK'dan elektrikli araç kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan elektrikli araç kredisi düzenlemesi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Canavar 5 ay önce de ağaca çıkarak tacizde bulunmuş!
        Canavar 5 ay önce de ağaca çıkarak tacizde bulunmuş!
        Bahar Öztan'a veda
        Bahar Öztan'a veda
        Rusya ve Çin, ABD'nin tasarısını veto etti
        Rusya ve Çin, ABD'nin tasarısını veto etti
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Sahra tozu geliyor, maskeleri hazırlayın
        Sahra tozu geliyor, maskeleri hazırlayın
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        Livakovic zor ikna edildi
        Livakovic zor ikna edildi
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Trump için haciz kapıda mı?
        Trump için haciz kapıda mı?
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Mehmet Tosun: Kumköy'e cemevi sözü veriyorum
        Mehmet Tosun: Kumköy'e cemevi sözü veriyorum
        Fethiye Belediye Başkan Adayı Kökten, seçim çalışmalarını sürdürdü
        Fethiye Belediye Başkan Adayı Kökten, seçim çalışmalarını sürdürdü
        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, mahalle ziyaretleri yaptı
        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, mahalle ziyaretleri yaptı
        CHP Marmaris Belediye Başkan adayı Ünlü, seçim çalışmalarını sürdürüyor
        CHP Marmaris Belediye Başkan adayı Ünlü, seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Bodrum'da tarihi zeytin ağaçlarını kesen tarla sahibine 30 bin lira ceza ke...
        Bodrum'da tarihi zeytin ağaçlarını kesen tarla sahibine 30 bin lira ceza ke...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Marmaris'te ziyaretlerde bu...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Marmaris'te ziyaretlerde bu...