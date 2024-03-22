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        Fethiye Belediye Başkan Adayı Kökten, seçim çalışmalarını sürdürdü

        Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri ziyaret ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:59 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:59
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        Fethiye Belediye Başkan Adayı Kökten, seçim çalışmalarını sürdürdü
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        Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri ziyaret ediyor.

        Söğütlü Mahallesi'ni ziyaret eden Kökten, mahalle sakinlerinin telefonlarının çekmediği gerekçesiyle baz istasyonu ile ilgili girişimde bulundu.

        Kökten, "Halkımızın bu sorununu en kısa zamanda çözüme kavuşturacağız." dedi.

        İlçedeki 41 mahalleye eşit hizmet götüreceklerini vurgulayan Kökten, her zaman vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

        Göreve gelmeleri halinde 5 yıl özveriyle çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Kökten, şöyle konuştu:

        "41 mahallede dokunmadığımız bir yer olmayacak. Tüm talepleri yerine getirmeye çalışacağız, duyarsız kalmayacağız. Bu mahallemize daha önce de gelmiştik. Baz istasyonu sorunu da en kısa zamanda çözülecek. Bir bölge ile ilgilendiğin zaman hizmet gelmeme şansı yok. İçinizde hizmet aşkı varsa tüm işler giderilemeyecek problem yok. Biz sonuna kadar mücadele ederek, elimizden geleni yapacağız. Buradaki çalışma için seçim sonuçlarına göre bakalım diyebilirdim. Bizim için önemli olan halkımıza bir şeyler kazandırabilmek. Buradaki insanların bize teşekkür etmesi yeterli. Olaya siyaseten bakmadık. Bu gönül işidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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