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        Fethiye Belediye Başkanı ve CHP adayı Karaca, seçim çalışmalarını sürdürüyor

        Fethiye Belediye Başkanı ve CHP adayı Alim Karaca, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:23 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:23
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        Fethiye Belediye Başkanı ve CHP adayı Karaca, seçim çalışmalarını sürdürüyor
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        Fethiye Belediye Başkanı ve CHP adayı Alim Karaca, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki esnafı ziyaret etti.

        Sanayi Sitesi, Çevreyolu ve Çalıca mevkisindeki esnafını ziyaret eden Karaca, 5 yıldır yaptıklarını ve tekrar seçilmesi halinde yapacaklarını anlattı.

        Karaca, diğer başkan adaylarını birlikte canlı yayına çıkmaya davet etti.

        Bazı adayların mahallelerdeki gezilerinde kendisine iftira attığını ileri süren Karaca, "Bazı adayları canlı yayına davet ettim. Şu ana kadar bir cevap gelmedi, bekliyoruz. Kendileriyle onların üslubuyla muhatap olmadıkça bazılarının ayarı iyice bozuldu. Biz hiç kimseyle kavga etmeyeceğiz, polemiğe girmeyeceğiz. Buyursunlar, gelsinler, canlı yayında projelerimizi anlatalım. Halkımız karar versin. Bizim boş laflara ayıracak vaktimiz yok." ifadelerini kullandı.

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