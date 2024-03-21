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        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 20:28 Güncelleme: 21.03.2024 - 20:28
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        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bayır Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Marmaris'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Zanlının bindiği otobüsü takibe alan ekipler, Menteşe ilçesi Bayır mevkisinde aracı durdurdu.

        Ekipler narkotik köpeğinin yardımıyla zanlının üzerinde ve çantasında yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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