Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Ekipler narkotik köpeğinin yardımıyla zanlının üzerinde ve çantasında yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bayır Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Marmaris'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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