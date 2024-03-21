Bodrum'da 38 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında üç ayrı lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında 2'si fiber karinalı olmak üzere farklı zamanlarda üç ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik botlar içerisinde 3'ü çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.