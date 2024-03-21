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        Bodrum'da 38 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında üç ayrı lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 19:10 Güncelleme: 21.03.2024 - 19:10
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        Bodrum'da 38 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında üç ayrı lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında 2'si fiber karinalı olmak üzere farklı zamanlarda üç ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

        Ekiplerce durdurulan lastik botlar içerisinde 3'ü çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

        Olayla ilgili jandarma ekiplerinin de çalışmasıyla 3'ü karada olmak üzere 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

        Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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