Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı hafta sonu Marmaris'te yapılacak

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı "Ege Rallisi Marmaris", 22-24 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Yarış öncesi Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) basın toplantısı düzenlendi.

TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Marmaris'te yeniden olmaktan çok memnun olduklarını ve yarışmaya 84 otomobil ile 168 sporcunun katılacağını söyledi.

Etapları belirlerken doğaya dikkat ettiklerini belirten Ersoy, "Etaplarımızı özenle seçtik. Doğaya, çevreye, çimlere kadar dikkat edildi. Bütün ekip olarak Marmaris'te fidan diktik. Doğasına katkı sağlamak istiyoruz. Çevre için start alacağız. İlk kez elektrikli bir otomobille öncü araç etaplarda yer alacak." dedi.

Ege Otomobil Spor Kulübü Başkanı Özer Yüce ise, Marmaris'in daha önce Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığı için tecrübeli olduğunu, ekip olarak da şampiyonaya hazır olduklarını kaydetti.

Burcu Çetinkaya'nın yardımcı pilotluğunu yapacak İtalyan Fabrizia Pons, Marmaris'te olmanın harika ve muhteşem bir duygu olduğunu, çok güzel bir ülkede ve organizasyonda bulunduğu için büyük heyecan yaşadığını dile getirdi.

Yarışma Direktörü Çağlar Kip, etaplar ve program hakkında bilgi verdi.