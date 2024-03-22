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        İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan adayı Saatcı, seçim çalışmalarını sürdürüyor

        İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan adayı Behçet Saatcı, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri dolaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:04 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:04
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        İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan adayı Saatcı, seçim çalışmalarını sürdürüyor
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        İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan adayı Behçet Saatcı, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri dolaşıyor.

        Taşyaka ve Çatalarık mahallelerini ziyaret eden Saatcı, düzenlenen toplantılarla ilçe sakinlerinin sorunlarını dinliyor ve projelerini anlatıyor.

        Mevcut belediye başkanının seçimlere sayılı günler kala alelacele temel atma töreni ve park açma yarışına girdiğini ifade eden Saatcı, mevcut başkanın 5 yıllık karnesinin zayıf olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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