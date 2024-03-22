İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan adayı Saatcı, seçim çalışmalarını sürdürüyor
İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan adayı Behçet Saatcı, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri dolaşıyor.
İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan adayı Behçet Saatcı, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri dolaşıyor.
Taşyaka ve Çatalarık mahallelerini ziyaret eden Saatcı, düzenlenen toplantılarla ilçe sakinlerinin sorunlarını dinliyor ve projelerini anlatıyor.
Mevcut belediye başkanının seçimlere sayılı günler kala alelacele temel atma töreni ve park açma yarışına girdiğini ifade eden Saatcı, mevcut başkanın 5 yıllık karnesinin zayıf olduğunu söyledi.
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