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        Çağdaş Bodrum önemli virajda

        Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda son 7 hafta öncesi düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Çağdaş Bodrum Spor yarın Bahçeşehir Koleji deplasmanına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:11 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:11
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        Çağdaş Bodrum önemli virajda
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        Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda son 7 hafta öncesi düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Çağdaş Bodrum Spor yarın Bahçeşehir Koleji deplasmanına çıkacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de oynanacak. Ligde son 7 maçını kaybeden Bodrum ekibinin 23 haftada 7 galibiyeti var. 8 galibiyet elde eden Bahçeşehir Koleji ise düşme barajının hemen üzerinde yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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