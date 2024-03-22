CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, seçim çalışmalarını sürdürüyor

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, Muğla'nın ilçelerinde seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Aras, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti. Aras'a CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Marmaris Belediye Başkan adayı Acar Ünlü, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve partililer eşlik etti.

Aras, seçim ziyaretleri kapsamında Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Aras, "Limanın işletmesinde ayrı bir şirket kuracağız. Marmaris Limanı'nı Muğla'dan, Fethiye limanını Muğla'dan, Bodrum Limanı'na Muğla'dan işletmeyeceğiz." dedi.