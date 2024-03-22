Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da tarihi zeytin ağaçlarını kesen tarla sahibine 30 bin lira ceza kesildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarihi zeytin ağaçlarını kesen tarla sahibine 30 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:02 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da tarihi zeytin ağaçlarını kesen tarla sahibine 30 bin lira ceza kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarihi zeytin ağaçlarını kesen tarla sahibine 30 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

        Gölköy Mahallesi'nde tarla içerisindeki her biri 500-1000 yıllık olduğu değerlendirilen yetişkin zeytin ağaçlarının mülk sahipleri tarafından kesildiği ihbarını alan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

        Tarlada yapılan incelemede 34 zeytin ağacından 30'unun kesildiği belirlendi.

        Ağaçları kesen tarla sahibine 30 bin 150 lira idari para cezası uygulanırken, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına da zeytin ağacı kesimiyle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Kaza raporu hazırlayan baba oğul, kazaya kurban gitti!
        Kaza raporu hazırlayan baba oğul, kazaya kurban gitti!
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Mertens planı!
        Mertens planı!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Milli Siyaset Güvenlik Belgesi güncelleniyor
        Milli Siyaset Güvenlik Belgesi güncelleniyor
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?

        Benzer Haberler

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Marmaris'te ziyaretlerde bu...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Marmaris'te ziyaretlerde bu...
        Bodrum'da kesilen 30 zeytin ağacı için 30 bin lira ceza
        Bodrum'da kesilen 30 zeytin ağacı için 30 bin lira ceza
        Fethiye Belediye Başkanı ve CHP adayı Karaca, seçim çalışmalarını sürdürüyo...
        Fethiye Belediye Başkanı ve CHP adayı Karaca, seçim çalışmalarını sürdürüyo...
        İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan adayı Saatcı, seçim çalışmalarını sürdürü...
        İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan adayı Saatcı, seçim çalışmalarını sürdürü...
        CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, seçim çalışmalarını...
        CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, seçim çalışmalarını...
        Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun seçim çalışmaları...
        Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun seçim çalışmaları...