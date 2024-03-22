Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Marmaris'te ziyaretlerde bulundu

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında, Marmaris ilçesinde hayvan geçici rehabilitasyon merkezini ve otogarı ziyaret etti.

Ayaydın, ilçede bulunan hayvan geçici rehabilitasyon merkezini gezerek burada bakımı yapılan hayvanlarla ilgilendi.

Göreve gelmeleri halinde Marmaris'e daha donanımlı bir hayvan rehabilitasyon merkezi kuracaklarını belirten Ayaydın, barınaktaki hayvanları sevdiklerini ancak yaşam koşullarını beğenmediğini söyledi.

Ayaydın, "Bu dostlarımıza sahip çıkmamız lazım. Bizim nasıl taleplerimiz varsa onların da talepleri var, onlar da sevgiye muhtaç. Onların tüm sorunlarını gidereceğiz." dedi.

Marmaris otogarına geçerek burada yazıhaneleri, taksi duraklarını ve minibüsçüleri ziyaret eden Ayaydın, esnafın sorunlarını dinledi. Otogarı Marmaris'e hiç yakıştıramadığını dile getiren Ayaydın, "Göreve geldiğimde kesinlikle burayı süratle yenileyeceğim. Turizm merkezine yakışır daha modern bir otogar yapacağım. Otogar yanındaki hayvan barınağını daha güzel ve geniş bir yere taşıyacağım. İşletmeciler ve yolcuların daha rahat etmesi için çok modern bir otogarı buraya yaptıracağım." diye konuştu.