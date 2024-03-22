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        Bodrum'da kesilen 30 zeytin ağacı için 30 bin lira ceza

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tarlasındaki 34 zeytin ağacından 30'unu kesen mülk sahibine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 bin 150 lira ceza kesildi, hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:53 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:55
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        Bodrum'da kesilen 30 zeytin ağacı için 30 bin lira ceza
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tarlasındaki 34 zeytin ağacından 30'unu kesen mülk sahibine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 bin 150 lira ceza kesildi, hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

        Gölköy Mahallesi'nde tarlasındaki 500 ila 1000 yıllık olduğu değerlendirilen zeytin ağaçları, mülk sahipleri tarafından kesildi. Durumu öğrenen Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı. Ekipler, bölgede 34 zeytin ağacından 30'unun kesildiğini tespit etti. Ağaçları kesen tarla sahibine ağaç başı 1005 lira olmak üzere toplam 30 bin 150 lira idari para ceza kesildi. Ekipler, ayrıca Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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