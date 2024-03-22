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        CHP Marmaris Belediye Başkan adayı Ünlü, seçim çalışmalarını sürdürüyor

        CHP Marmaris Belediye Başkan adayı Acar Ünlü, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:16 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:16
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        CHP Marmaris Belediye Başkan adayı Ünlü, seçim çalışmalarını sürdürüyor
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        CHP Marmaris Belediye Başkan adayı Acar Ünlü, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki esnafı ziyaret etti.

        Taşhan Sanayi Sitesi ziyareti gerçekleştiren Ünlü, esnaf ve çalışanlara hayırlı işler diledi.

        Ünlü, zaman zaman da esnaf ve çalışanların talepleri dinleyip sohbet ederek göreve gelmeleri halinde yapacaklarını anlattı.

        Çalışanların ve üretenlerin yanında olacaklarını belirten Ünlü, şunları aktardı:

        "Şehrimizin sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren esnaflarımızın güçlenmesi ve gelişmesi, şehrimizin ekonomik dinamizmi için son derece önemlidir. Bu ziyaret bizlere, esnafımızın ihtiyaçlarını doğrudan gözlemleme ve çözüm odaklı yaklaşabilme fırsatı sundu. Şehrin ekonomik ve sosyal kalkınması için esnaflarımızla işbirliğini sürdürmeye devam edeceğiz."

        Ünlü, Karacasöğüt Mahallesi'nde de açık hava toplantısı düzenleyerek vatandaşlara hitap etti.

        Seçim ziyaretlerinde Ünlü'ye Marmaris İlçe başkanı Ömer Bozdemir ve 27. dönem milletvekili Burak Erbay ve partililer de eşlik etti.

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