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        Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralan 4 kişi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 22:18 Güncelleme: 22.03.2024 - 22:18
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        Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralan 4 kişi, tedavi altına alındı.

        Mehmet Salih B. idaresindeki 31 R 0500 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Ramazan K. yönetimindeki 48 HU 970 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile 2 kişi, sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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