Ayaydın, Ege Rallisi Marmaris'te klasik otomobil kullandı

Ayaydın ve Yazıcı start alanında bulunan yarış severleri de selamlayarak, klasik otomobillerin direksiyonuna geçip şehir turu attı.

Ralli'nin Marmaris turizmi için önemli bir değer olduğunu belirten Ayaydın, "Serkan Yazıcı ile 1 Nisan'dan sonra kollarımızı sıvayacağız, hizmet yarışı için çaba göstereceğiz. Muğla'nın tamamına hizmeti ulaştıracağız." dedi.

Ayaydın, beraberinde Marmaris Cumhur İttifakı Adayı Serkan Yazıcının da kullandığı klasik otomobil ile start alanına geldi.

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