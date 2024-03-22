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        Ayaydın, Ege Rallisi Marmaris'te klasik otomobil kullandı

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı "Ege Rallisi Marmaris"in açılışında klasik otomobil kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 19:44 Güncelleme: 22.03.2024 - 19:44
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        Ayaydın, Ege Rallisi Marmaris'te klasik otomobil kullandı
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        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı "Ege Rallisi Marmaris"in açılışında klasik otomobil kullandı.

        Ayaydın, beraberinde Marmaris Cumhur İttifakı Adayı Serkan Yazıcının da kullandığı klasik otomobil ile start alanına geldi.

        Ralli'nin Marmaris turizmi için önemli bir değer olduğunu belirten Ayaydın, "Serkan Yazıcı ile 1 Nisan'dan sonra kollarımızı sıvayacağız, hizmet yarışı için çaba göstereceğiz. Muğla'nın tamamına hizmeti ulaştıracağız." dedi.

        Ayaydın ve Yazıcı start alanında bulunan yarış severleri de selamlayarak, klasik otomobillerin direksiyonuna geçip şehir turu attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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