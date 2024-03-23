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        Tamer Mandalinci: Bodrum'un kronik sorunlarını, bir daha gündeme almamak üzere kapatacağız

        CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, "Hedefimiz 2-3 yıllık çözüm değil 25-30 yıllık çözümler sağlamak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 10:30 Güncelleme: 23.03.2024 - 10:35
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        Tamer Mandalinci: Bodrum'un kronik sorunlarını, bir daha gündeme almamak üzere kapatacağız
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        CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, "Hedefimiz 2-3 yıllık çözüm değil 25-30 yıllık çözümler sağlamak. Bodrum’un kronik sorunlarını, yakın zamanda bir daha gündeme almamak üzere kapatacağız" dedi.

        CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, ilk mitingini Bitez Pazaryeri'nde yaptı. Mitinge CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, meclis üyesi adayları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Miting alanında belediye başkanlığı için aday adayı olan isimler ile geçen dönem belediyede beraber görev yaptığı meclis üyelerinin bulunduğunu ifade eden Mandalinci, "İşte Cumhuriyet Halk Partililik ve parti bilinci budur. Asla bir küskünlük, asla bir kırgınlık düşünmeksizin seçim döneminde yan yana, omuz omuza sımsıkı duranların partidir Cumhuriyet Halk Partisi" dedi. Mandalinci, bu duruşu, 34 yaşında Çanakkale'de destan yazan, 38 yaşında çökmüş denilen ülkeyi küllerinden doğurmak için Sivas Kongresi'ni toplayan ve 42 yaşında Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrettiğini ifade etti.

        Çarşıda pazarda vatandaşların kendisine gösterdiği ilgi ve samimiyete değinerek "Gümbür gümbür geliyoruz" diyen Mandalinci, "Bizi o kadar güzel onurlandırıyorsunuz, o kadar güzel motive ediyorsunuz ki, ben ve meclis üyesi arkadaşlarım, sizlere hizmet için kalan günleri iple çekiyoruz" diye konuştu.

        'ADALETSİZLİĞİN KARŞISINDA DİMDİK DURACAĞIM'

        31 Mart'taki seçimde destek sözü isteyen Mandalinci, kendisinin ve ekibinin de Bodrum'a layık bir belediyecilik anlayışını hayata geçireceği sözü verdi. Mandalinci, "Belediyemizde çalışan mesai arkadaşlarımın hakkı benim için başımın üstündedir. Belediyede çalışanları arada gelir adaletsizliği, hak mahrumiyeti varsa bunu gidermek de Bodrum Belediye Başkanı'nın boynunun borcudur. Haksızlık, adaletsizlik varsa onun karşısında dimdik duran bu kardeşiniz olacaktır. Mutluluklarının doğrudan belediyemize ve sokağa yansıyacağını bilerek haklarını en üst şekilde savunacağıma yürekten söz veriyorum" ifadesini kullandı.

        'SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ'

        Yapacak çok işlerinin olduğunu dile getiren Mandalinci, iklim krizi nedeniyle su sorunun öncelikli çalışma konularının olduğunu belirterek "Mumcular Barajımız kurumuş durumda. Göreve geldikten sonra Muğla Büyükşehir Belediyemizle el ele vererek susuzluk sorununu Bodrum'da bir daha konuşulmamak üzere tarihin tozlu sayfalarına kaldıracağız. Eş güdümlü olarak Bodrumumuzu yaklaşan turizm sezonuna hazırlayacağız. Yollarımızın bakımı yollarımızın onarımı gerçekleştireceğiz. Temizlik ordumuzu genişleterek Bodrum'a, Bodrumlulara kaliteli hizmeti, hakkınız olan hizmeti yapmak üzere söz veriyorum. Öyle şeyler yapacağız ki, 'yapamaz' diyenleri söylediklerinden dolayı utandıracağız. Hedefimiz 2-3 yıllık çözüm değil 25-30 yıllık çözümler sağlamak. Bodrum’un kronik sorunlarını bir daha gündeme almamak üzere kapatacağız" diye konuştu.

        'BEN DEĞİL BİZ KAZANACAĞIZ, BİZ YÖNETECEĞİZ'

        Hamleleri halkla birlikte yapacaklarını vurgulayan Tamer Mandalinci, sözlerine şöyle devam etti:

        "31 Mart akşamı ben değil biz kazanacağız, 1 Nisan sabahı ben değil biz yöneteceğiz. Hepinizin enerjisini, sinerjisini ve o gözündeki ışığa ihtiyacım var. Çok güzel enerji veriyorsunuz. Yapacağımız işlerle 30 yaşında birinin nasıl işler yapacağını herkese göstereceğiz. Tamamen samimi duygularımla, iyi niyetimle ve çok çalışacak ekip arkadaşlarımla beraber 1 Nisan'dan itibaren Bodrum'umuza harika hizmetler yapmak üzere geliyoruz. Aydınlık yarınları yine beraber karşılayacağız ve hep beraber başaracağız."

        İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

        Televizyon programına katılmak üzere gittiği İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiğini aktaran Mandalinci, İmamoğlu'nun Bodrum halkına seslendiği videoyu izletti. Muğla'da Ahmet Aras'a, Bodrum'da Tamer Mandalinci'ye sonuna kadar inanıp güvendiğini ve destek olacağını ifade eden Ekrem İmamoğlu, Bodrumlulardan adaylarına sahip çıkmalarını istedi.

        Miting programı sonunda, Daha sonra 'güçlü meclis, güçlü başkan' sloganıyla meclis üyeleri tek tek sahneye çağırılarak tanıtıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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