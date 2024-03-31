Komşusunu öldüren şüpheli, tutuklandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, husumetli olduğu komşusu Bayram Şimşek'i (81) pompalı tüfekle ateş edip öldüren Aydın Bostancı (49), tutuklandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Cevat Şakir Mahallesi 1525 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Aydın Bostancı kiracısını evden çıkardı. Bostancı'nın önceden husumetli olduğu karşı komşusu Bayram Şimşek, eşyalarıyla sokakta kalan kiracıları görüp, kendisine ait garajda kalabileceklerini söyledi. Bir süredir Şimşek'e ait garajda kalan kiracılarla, Bostancı'nın oğlu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Bayram Şimşek, eline bıçak alıp kavgaya dahil olmaya çalıştı. Bu sırada olayı gören Aydın Bostancı, yanında getirdiği pompalı tüfekle Şimşek'e 4 el ateş etti. Şimşek, saçmaların isabetiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Aydın Bostancı'yı olay yerinde suç aletiyle yakalayıp gözaltına aldı. Sağlıkçıların kontrolünde ise Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi.