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        Komşusunu öldüren şüpheli, tutuklandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, husumetli olduğu komşusu Bayram Şimşek'i (81) pompalı tüfekle ateş edip öldüren Aydın Bostancı (49), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 18:44 Güncelleme: 31.03.2024 - 18:45
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        Komşusunu öldüren şüpheli, tutuklandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, husumetli olduğu komşusu Bayram Şimşek'i (81) pompalı tüfekle ateş edip öldüren Aydın Bostancı (49), tutuklandı.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Cevat Şakir Mahallesi 1525 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Aydın Bostancı kiracısını evden çıkardı. Bostancı'nın önceden husumetli olduğu karşı komşusu Bayram Şimşek, eşyalarıyla sokakta kalan kiracıları görüp, kendisine ait garajda kalabileceklerini söyledi. Bir süredir Şimşek'e ait garajda kalan kiracılarla, Bostancı'nın oğlu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Bayram Şimşek, eline bıçak alıp kavgaya dahil olmaya çalıştı. Bu sırada olayı gören Aydın Bostancı, yanında getirdiği pompalı tüfekle Şimşek'e 4 el ateş etti. Şimşek, saçmaların isabetiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Aydın Bostancı'yı olay yerinde suç aletiyle yakalayıp gözaltına aldı. Sağlıkçıların kontrolünde ise Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Aydın Bostancı ifadesinde, Bayram Şimşek'in evini satın aldıktan sonra evin tapusunu geri istediğini, bu nedenle aralarında husumet olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aydın Bostancı, bugün, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Bostancı, adliye çıkışında, "Evime çöktüler. Tapuyu vermezsem öldürmekle tehdit ettiler. Onlar beni öldürüyordu, ben onları öldürdüm. Çok pişmanım" dedi.

        Şimşek'in Denizli'de toprağa verileceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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