Bodrum'da tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Bodrum ilçesi Gümbet Cevat Şakir Mahallesi 1525 Sokak'ta dün, Bayram Şimşek (81) ile Aydın B. arasında ev satışı nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Aydın B'nin tüfekle ateş ettiği Bayram Şimsek, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Şüpheli Aydın B, adliye çıkışında gazetecilerin "cinayeti neden işlediniz, pişman mısınız?" sorusu üzerine, "Evime çöktüler. Tapuyu vermezsen kafana sıkarız dediler. Onlar beni öldürüyordu, ben onları öldürdüm. Pişmanım." ifadesini kullandı.

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