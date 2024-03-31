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        Bodrum'da tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 16:58 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:58
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        Bodrum'da tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Gümbet Cevat Şakir Mahallesi 1525 Sokak'ta komşusu Bayram Şimşek'i tüfekle vurarak öldüren Aydın B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şüpheli Aydın B, adliye çıkışında gazetecilerin "cinayeti neden işlediniz, pişman mısınız?" sorusu üzerine, "Evime çöktüler. Tapuyu vermezsen kafana sıkarız dediler. Onlar beni öldürüyordu, ben onları öldürdüm. Pişmanım." ifadesini kullandı.

        Öte yandan Bayram Şimşek'in cenazesinin defnedilmek üzere Denizli'ye gönderildiği öğrenildi.

        Bodrum ilçesi Gümbet Cevat Şakir Mahallesi 1525 Sokak'ta dün, Bayram Şimşek (81) ile Aydın B. arasında ev satışı nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Aydın B'nin tüfekle ateş ettiği Bayram Şimsek, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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