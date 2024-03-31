Bodrum Belediye Başkan adayı Tosun oyunu kullandı

Mehmet Tosun, seçimlerin Bodrum'a ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Eşiyle oy kullanmaya gelen Tosun, vatandaşlarla sohbet ederek, sandık başındaki görevlilere de kolaylıklar diledi.

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