Bodrum Belediye Başkan adayı Tosun oyunu kullandı
Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Tosun, oyunu Konacık'taki Bodrum Anadolu Lisesi'nde kullandı.
Eşiyle oy kullanmaya gelen Tosun, vatandaşlarla sohbet ederek, sandık başındaki görevlilere de kolaylıklar diledi.
Mehmet Tosun, seçimlerin Bodrum'a ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.
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