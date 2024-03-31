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        Bodrum Belediye Başkan adayı Tosun oyunu kullandı

        Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:53 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:53
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        Bodrum Belediye Başkan adayı Tosun oyunu kullandı
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        Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Tosun, oyunu Konacık'taki Bodrum Anadolu Lisesi'nde kullandı.

        Eşiyle oy kullanmaya gelen Tosun, vatandaşlarla sohbet ederek, sandık başındaki görevlilere de kolaylıklar diledi.

        Mehmet Tosun, seçimlerin Bodrum'a ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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