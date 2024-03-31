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        CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aras, oyunu Bodrum'da kullandı:

        CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, oyunu Bodrum'da kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:36 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:36
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        CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aras, oyunu Bodrum'da kullandı:
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        CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, oyunu Bodrum'da kullandı.

        Bodrum Yahşi Eğitim Uygulama Okulu'nda 1422 numaralı sandıkta oyunu kullanan Aras, gazetecilere, "Bugün çok önemli bir gün hepimiz için kentlerimizin ve ülkemizin geleceği için. 5 yıllık Bodrum Belediye başkanlığı görevinden sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yarışına girmiş olduk, çok iyi bir çalışma yaptık." dedi.

        Aras, seçimlerin Bodrum'a, Muğla'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

        Oy kullanmak kadar oylara sahip çıkmanın da önemli olduğunu vurgulayan Aras, "Islak imzalı tutanaklar ilçe seçim kurullarına teslim edilene kadar görevimizin başında olmak durumundayız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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