CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aras, oyunu Bodrum'da kullandı:

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, oyunu Bodrum'da kullandı.

Bodrum Yahşi Eğitim Uygulama Okulu'nda 1422 numaralı sandıkta oyunu kullanan Aras, gazetecilere, "Bugün çok önemli bir gün hepimiz için kentlerimizin ve ülkemizin geleceği için. 5 yıllık Bodrum Belediye başkanlığı görevinden sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yarışına girmiş olduk, çok iyi bir çalışma yaptık." dedi.

Aras, seçimlerin Bodrum'a, Muğla'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.