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        Bodrum'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 20:05 Güncelleme: 30.03.2024 - 20:05
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        Bodrum'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Gümbet Cevat Şakir Mahallesi 1525 Sokak'ta, Bayram Şimşek (81) ile A.B. arasında ev satışı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, tüfekle Şimşek'e ateş etti.

        Şimşek'in yaralandığını görenler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şüpheli A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Bayram Şimşek'in cenazesi incelemelerin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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