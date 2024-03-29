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        Muğla'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın anıldı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden Neşe G. öldürüldüğü yerde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 23:52 Güncelleme: 30.03.2024 - 00:00
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        Muğla'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın anıldı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden Neşe G. öldürüldüğü yerde anıldı.

        İlçedeki bazı siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu üyesi bir grup, dün eşi tarafından öldürülen Neşe G. için anma töreni düzenledi.

        Neşe G'nin öldürüldüğü yerde ve saatte toplanan grup, kadına yönelik şiddetin son bulmasını istedi. Gruptakiler, mum yakıp alana çiçek bıraktı.

        Vedat G. ile boşanma aşamasındaki eşi 4 çocuk annesi Neşe G. dün Terzialiler Mahallesi'nde sokakta karşılaşmış, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Vedat G. yanında bulunan tabanca ile eşine ateş etmişti. Neşe G, olay yerinde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Vedat G. ise bugün tutuklanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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