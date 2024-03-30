Bakan Özhaseki, Dalaman'da vatandaşlarla bir araya geldi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şükürler olsun ki geçmişte, Cumhuriyet tarihi boyunca ne yapılmışsa birkaç misli fazlasını yapmış bir iktidara sahibiz." dedi.

Özhaseki, Dalaman Karaçalı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, pazar günü yapılacak yerel seçim için Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğinden bu yana iyilikten, doğruluktan, bu milletten yana tavrını ortaya koyarak mücadele ettiğini anlatan Özhaseki, "22 yıllık iktidarımızda Cenabı Allah'a şükürler olsun ki geçmişte, Cumhuriyet tarihi boyunca ne yapılmışsa birkaç misli fazlasını yapmış bir iktidara sahibiz. Geçmişte hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Ölenlere rahmet okuruz. Asla bizler kötü söyleyen insanlar değiliz. Ama her zaman da başımız dik, alnımız açık." diye konuştu.

"Su akmaz ama belediyeler hiç tınmazdı. Gece saati kurardık, zemberekli saatleri. Kalkardık acaba biraz su toplayabilir miyiz diye. Çeşmelerin başında beklerdik. Çöp dağları olur patlar. 30-40 kişi ölür fakat Halk Partililerin hiç umurunda bile olmazdı. İşçileri genelde hiçbir şekilde işe gitmezler. Eylemden eyleme gezerlerdi. Kahveler dolu olur, eylem olduğu zaman otobüsler önüne gelir. İşçileri alırlar eyleme götürürlerdi. 1994'de bir devrim oldu."

"Burada da birinci işimiz Aydın Ayaydın hocamızı seçmek. Çünkü bir kuş, iki kanatla uçar. Tek kanatla uçan bir kuş gördünüz mü siz? Uçulmaz. Sıkıntı doğar. Hadi dersiniz altyapıya 'gel' dersiniz, büyükşehir gelmez. Ana caddeler onlara ait, iş yapmazlar. Büyük parklar onlara ait. Gelip hizmet etmezler. Sonra vakit geçirirler öyle. İlçe belediyesi olarak sizin de yapacaklarınız sınırlı. Öyle uğraşırsınız. O yüzden hepimizin birinci işi önce büyükşehirde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın özel olarak gönderdiği, bizim de yıllardır tanıdığımız, sevdiğimiz, saydığımız bir abimiz, Aydın Bey'i büyükşehire seçmek."

Bakan Özhaseki, Türkiye'nin büyük bir deprem atlattığını ve hızlı bir şekilde toparlanma süreci yaşadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm çalışmaları yakından takip ettiğini ve hiçbir depremzedeyi yalnız bırakmadığını ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın ilk günden itibaren özünün, sözünün bir olduğunu dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bizim için bu vatanın bölünmez bütünlüğü önemli. Bizim için ezanımız, bayrağımız önemli. Cumhurbaşkanı'mızla Devlet Bey'in zaten kardeşlik hukuku da bunun üzerine dayanıyor. Ufak tefek meselelere bakmıyorlar bile. Gece gündüz demeden bu millet için en iyi işleri yapmak adına gayret ediyorlar. Ne yazık ki karşıda bir ittifak var. Kaçlı olduklarını da bir türlü anlayamadık. Altılıydı, yediliydi, sonra iki tane dünyanın en başarısız belediye başkanı dahil ettiler 9 oldu. Kılıçdaroğlu sonra herkesi keklemiş, adamın birini de İçişleri Bakanlığı vadetmiş, 10 oldu. Bu nasıl bir şeydir böyle ya? Birbirine benzemezler ordusu. Aslında işte birbirlerini sevmezlerdi bunlar. Bir gün olsun gidip birbirinin çayını içmemişlerdir. Peki nasıl bir araya geldi bunlar? Bir tek onların motivasyon kaynağı vardı. Cumhur İttifakı gitsin, Recep Tayyip Erdoğan gitsin, ne olursa olsun. Peki kardeşim biz faniyiz. Elbette gideceğiz ya. Biz gidince ne olacak söyleyin bakalım hadi. Siz ne yapacaksınız? Bir cümle bile yok. Sadece yıkım ekibi gibi."