Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Menteşe
Hakemler:Can Mavisu, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz
Çağdaş Bodrumspor: Artis 7, Can Uğur Öğüt, Warren 11, Alibegovic 22, Fatih Cantitiz 3, Moore 9, Ahmet Düverioğlu 15, Cavit Ege Havsa, Johnson 10
Galatasaray Ekmas: Walden 4, Karahan Tuan Efeoğlu 3, Sadık Emir Kabaca 19, Halilovic 11, Bost 9, Prepelic 19, McCormack 16, Göksenin Köksal
1. Periyot: 19-22
Devre: 40-41
3. Periyot: 56-66
MUĞLA
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