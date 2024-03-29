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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 22:09 Güncelleme: 29.03.2024 - 22:09
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Menteşe

        Hakemler:Can Mavisu, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz

        Çağdaş Bodrumspor: Artis 7, Can Uğur Öğüt, Warren 11, Alibegovic 22, Fatih Cantitiz 3, Moore 9, Ahmet Düverioğlu 15, Cavit Ege Havsa, Johnson 10

        Galatasaray Ekmas: Walden 4, Karahan Tuan Efeoğlu 3, Sadık Emir Kabaca 19, Halilovic 11, Bost 9, Prepelic 19, McCormack 16, Göksenin Köksal

        1. Periyot: 19-22

        Devre: 40-41

        3. Periyot: 56-66

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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