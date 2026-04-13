Bodrum'da kültür ve doğa yürüyüşü yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çok sayıda kişinin katılımıyla kültür ve doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.



Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kent Tarihi ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından düzenlenen kültür ve doğa yürüyüşü, Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde onlarca kişinin katılımıyla yapıldı.



Etkinlikte, belediye personeli arkeolog Serap Topaloğlu, bölgenin tarihi hakkında katılımcılara bilgi verdi.



Yürüyüşün ardından katılımcılar, Kadıkalesi Halk Plajı'nda piknik yaptı.

