        Bodrum'da hayatını kaybeden müzisyen Öcal toprağa verildi

        Bodrum'da hayatını kaybeden müzisyen Öcal toprağa verildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren müzisyen Kemal Cem Öcal (51), Gündoğan Mezarlığı'na defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 18:44 Güncelleme:
        Bodrum'da hayatını kaybeden müzisyen Öcal toprağa verildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren müzisyen Kemal Cem Öcal (51), Gündoğan Mezarlığı'na defnedildi.

        Öcal için Gündoğan Mezarlığı'nda ikindi vakti sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene, Öcal'ın ailesi ve yakınları başta olmak üzere müzisyen Ozan Doğulu ve müzisyen arkadaşları katıldı.

        Müzisyen Doğulu, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Çok iyi bir müzisyendi. Kendisiyle 25-30 yıllık geçmişimiz var. Son zamanlarda rahatsızlıkları vardı. İki kez kansere yakalandı. Kanser yayılmıştı ve kurtulacak durumda değildi. Elimizden geleni yaptık ama olmadı." diye konuştu.

        Öcal, kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

