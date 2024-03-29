Bakan Özhaseki, Fethiye Körfezi'nde temizlik gemisi karşılama ve iftar programında konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine dikkati çekerek "Bu Bakanlıkta oturan birisi olarak, A'dan Z'ye bütün partilere kapı açık. 'Yeter ki kentsel dönüşüm yapsınlar, başımızın üstünde yer var' diye ilan ediyorum. Şu partili gelmiş, ona yardım etmem demiyorum. Herkese kapı açık." dedi.

Bakan Özhaseki, Fethiye Körfezi'nde temizlik gemisi karşılama ve iftar programında yaptığı konuşmada, cennet gibi bir vatanda yaşadıklarını söyledi.

Bu coğrafyanın son dönemde mazlumlarının sığınma coğrafyası olduğuna işaret eden Özhaseki, son yüzyıl içerisinde Balkanlar'da, Kafkasya'da daralan, bunalan mazlum milletlerin bu coğrafyaya geldiğini ifade etti.

Özhaseki, Türkiye'nin doğusunda, güneyinde ezilen, bunalan herkesin bu coğrafyaya geldiğini ifade ederek "Kardeş olmuşuz, etle tırnak gibi olmuşuz. Bayrağımız dalgalanıyor, ezanlarımız okunuyor. Allah'a hamdolsun gittikçe de güçleniyoruz. Dostlarımıza güven veriyoruz, düşmanlarımıza da korku sarıyoruz." diye konuştu. "Bu güzel coğrafyanın bir kusuru var, o da yerin altında... Depremsellik var." diyen Özhaseki, şöyle devam etti: "Şunu herkes bilsin ki Türkiye, bir deprem ülkesi. Son yüzyılda, denizlerimizde ve karada meydana gelen 6 üzerindeki şiddette yıkıcı deprem sayısı 231, ölen insan sayımız 130 bin. Maddi hasar, milyarlarca dolar. En son 6 Şubat (2023) depreminde bile 18 ilimiz etkilendi. 14 milyon kardeşimiz zarar gördü, 680 bin konutumuz yıkıldı, 170 bin de iş yeri. Maddi hasarı söylemeye gerek yok. 100 milyar doların üzerinde. Manevi acımızı mı soruyorsunuz? Onu ölçecek bir alet daha icat olmadı."

Mehmet Özhaseki, her yerde hala gözyaşı olduğunu, o günlerdeki acının hep birlikte dayanışmaya döndürüldüğünü kaydetti. Bütün millet olarak ayakta olunduğunu, çocukların bile kumbaralarındaki paralarını bozdurup deprem bölgesine gönderdiğini hatırlatan Özhaseki, şöyle konuştu: "Haccını erteleyerek hacı parasını yatıran ağabeylerimizi mi dersiniz. Azerbaycan'dan, eski Hacı Muratlar üzerine battaniyeleri doldurmuş, kardeşlerime yardıma gidiyorum diyen Server Beşirli kardeşimizi mi dersiniz? Bizler büyük bir milletiz. Böyle bir milletin ferdi olmak, üyesi olmak, emin olun hepimiz için şeref olarak yeter. Şimdi de çalışıyoruz. Binlerce konut yaptırıyoruz. Orada artık yavaş yavaş konutlarımızı teslim etmeye başladık. Binden fazla şantiyemiz var. 4 bin 333 köyde de çelikten karkaslı evler yaptırıyoruz. 76 bin konutu dağıttık ve her ayda 10-15 bin ev vermeye de devam edeceğiz. Bizler deli gibi çalışıyoruz. Milletimizi seviyoruz. Yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz ama biz bunu yaparken bir taraftan da zehirli dillerini sarkıtmaktan geride kalmayan muhaliflerimiz var."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, geçen günlerde "Deprem karnesini açıklıyorum hükümetin" dediğini hatırlatan Özhaseki, "Sıfır, sıfır, sıfır. Bir başka genel başkan çıkmış diyor ki 'kime vermişler bu evleri? Nerede bu evler? Herhalde AKP'lilere dağıtıyorlar. Herhalde akrabalarına veriyorlar. Yahu, Allah size insaf versin. Eğer görmek istiyorsanız, 1000 şantiyemizi de gezdireceğim. Hadi buyurun gelin ama hiçbirisi gelmiyor ama geriden bu sözleri etmekten de geri durmuyorlar." ifadelerini kullandı. Zamanında bundan bir evvelki dönemde yine aynı Bakanlıkta olduğunu anımsatan Özhaseki, "Hatay'a gittim. Kentsel dönüşüm yapacağız. Aksaray Mahallesi. Açıkça da ilan ediyorum. O bölgede şimdiki CHP'liler, yandaş odaları, davalar açtılar ve Emek Aksaray Mahallesi'nde bana kentsel dönüşüm yaptırmadılar. Bir saate yakın orada izah etmeye çalıştım, vatandaşları ikna ettim ama mahkeme yoluyla önümüzü kesmeye çalıştılar. Deprem oldu. Onların kentsel dönüşüm yaptırmadığı mahallede bir tek Allah'ın kulu bile yaşamıyor şimdi. Bunlarda vicdan var mı acaba? Bir gün olsun içiniz sızlıyor mu acaba? Bir taraftan hem yapmıyorlar hem de yapanlara mani oluyorlar." dedi.

- "Bizler çalışıyoruz, üzerimize düşeni yapıyoruz" İzmir'de yakın zamanda yaşadığı bir olayı anlatan Bakan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İzmir deprem bölgesi değil mi? Hepimiz biliyoruz. 25 yıldır İzmir'deler. 25 tane binayı dönüştürdülerse söylesinler bütün sözlerimi geriye alacağım. Hayır. Böyle bir niyetleri de yok ama bizler çalışıyoruz. Üzerimize düşeni yapıyoruz. Ne lazımsa onu yapıyoruz. 1994'de Cumhurbaşkanı'mız İstanbul'da, naçizane ben de Kayseri'de aday oldum. İnsanların önüne çıktığımızda dedik ki biz hizmet edeceğiz. Kimseyi ayırmayacağız, mazeret üretmeyeceğiz, deli gibi çalışacağız. Gece gündüz demeden çalışacağız dedik. Sözümüzde, ahdimizde durduk. Çalışmaya da devam ediyoruz. Bizler Cumhur İttifakı'yız. Özümüz bir, sözümüz bir. Ne dediğimiz çok net belli. Bizim için bu vatanın bölünmez bütünlüğü en önemlisi. Bayrağımız mukaddes, ezanımız mukaddes. Bunlar üzerine oluşturduğumuz bir ittifakımız var. Seçimden önce neler demediler ki? Hiç de birbirine benzemiyorlardı. Zaten bunların ne siyasi düşünceleri ne sosyal hayata bakışları ne iktisadi konulardaki düşünceleri aynı değil diye de hep ilan etmiştik ama bir tek motivasyon kaynakları vardı. Cumhur İttifakı gitsin, ne olursa olsun. Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli bir araya gelmesin ne olursa olsun. Yıkım ekibi gibi. Ne yapacaksınız onu söyleyin. O da yoktu ama işin yapma tarafındayız. Bu ülkeye hizmet tarafındayız. Allah'ın izniyle milletimizi seviyoruz."

- "Aydın Ayaydın Hoca'm, Muğla için bir şans" Tarihe ve medeniyete karşı sorumlulukları bulunduğuna olan inancını dile getiren Bakan Özhaseki, Aydın Ayaydın'ın Muğla için bir şans olduğunu söyledi. Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayaydın'ı Muğla'ya özel olarak gönderdiğine işaret ederek "Onun yaptığı projeleri ben de biliyorum. Elimden ne geliyorsa ki 20 küsur belediye başkanlığı yapan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yıllarca bakanlık makamında bulunan, ömrü şehircilikle geçen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Fethiye'miz için, Muğla'mız için ne varsa hocamın getirdiği bütün projeleri ben de evet diyorum, onu desteklemeye de devam edeceğim Allah'ın izniyle." diye konuştu.

İnsanlara hizmet etmek istediklerini belirten Özhaseki, hizmetten başka bir şey düşünmediklerini dile getirdi. Kapılarının herkese açık olduğunu vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, "Bu Bakanlıkta oturan birisi olarak, A'dan Z'ye bütün partilere kapı açık. 'Yeter ki kentsel dönüşüm yapsınlar, başımızın üstünde yer var' diye ilan ediyorum. Şu partili gelmiş, ona yardım etmem demiyorum. Herkese kapı açık ama bir tane daha kapımı çalan CHP'li olmadı onu da bilin. Neden? Kentsel dönüşüm zor iş. O evler dönüşecek, vatandaşın hakkı verilecek, eziyet çekilecek. Ne yazık ki bu işe giren bir tane daha CHP'li görmedim. İnşallah Muğla'yı hizmetle tanıştıralım. AK Parti belediyeciliğinden onlarda istifade etsinler." ifadelerini kullandı.