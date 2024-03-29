Bakan Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmazsanız, sizi yaşatmazlar (2)

FETHİYE'DEPROGRAMLARA KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya programının ardından Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Körfezi'nde araştırma yapacak olan geminin karşılama törenine katıldı. Fethiye Körfezi'nde kirlilik araştırması yapacak olan Ulaştırma Bakanlığı İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği'ne ait 'Çamur V' gemisi Fethiye Körfezi'ne demir attı. Gemi için karşılama töreni düzenlenirken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de karşılama ve iftar programına katıldı. İftar öncesinde konuşma yapan Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek "Son yüz yılda denizlerimizde ve karada meydana gelen 6 üzerindeki yıkıcı deprem sayısı 231, ölen insan sayımız 130 bin. Maddi hasar milyarlarca dolar. En son 6 Şubat depreminde bile tam 18 ilimiz etkilendi. 14 milyon kardeşimiz zarar gördü, 680 bin konutumuz yıkıldı, 170 bin de işyeri yıkıldı. Maddi hasarı söylemeye gerek yok, 100 milyar doların üzerinde. Manevi acımızı mı soruyorsunuz? Onu ölçecek bir alet daha icat edilmedi. Şimdi ise çalışıyoruz, binlerce konut yaptırıyoruz. Orada artık yavaş yavaş konutlarımızı da teslim etmeye başladık. Binden fazla şantiyemiz var. 4 bin 333 köyde de çelikten karkaslı evler yaptırıyoruz. 76 bin konutu dağıttık ve her ayda 10 bin, 15 bin ev vermeye de devam edeceğiz" dedi.

'ŞANTİYELERİ GEZDİRECEĞİM' Bakan Özhaseki kendilerine yapılan eleştirilere de cevap vererek "Geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı çıkmış, "Deprem karnesini açıklıyorum hükümetin" diyor. "Sıfır, sıfır, sıfır". Bir başka genel başkan çıkmış diyor ki, "Kime vermişler bu evleri? Nerede bu evler? Herhalde AK Partililere dağıtıyorlar, herhalde akrabalarına veriyorlar". Ya Allah size insaf versin. Eğer görmek istiyorsanız şantiyemizde gezdireceğim, hadi buyurun gelin. Hiç birisi gelmiyor ama geriden bu sözleri etmekten de geri durmuyorlar" dedi.