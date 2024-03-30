Çağdaş Bodrum ateşe düştü

BASKETBOLSüper Ligi’nde üst üste 5’inci mağlubiyetini evinde Galatasaray’a 81-77 yenilerek alan Çağdaş Bodrum Spor küme düşme tehlikesini yakından hissetmeye başladı. Ligdeki ilk sezonunda bir türlü hedeflediği çıkışı yapamayan Bodrum ekibi son 5 haftaya 25 maçta 7 galibiyetle düşme hattında girdi. Kalan maçlarda alt sıralardaki rakipleri Samsunspor ve Merkezefendi Belediyesi Basket’le deplasmanda karşılaşıp, Play-Off yarışındaki Tofaş ve Manisa BŞB’yle içerde, Aliağa Petkimspor’la dışarda oynayacak Çağdaş maksimum galibiyeti alarak lige tutunmaya çalışacak.

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