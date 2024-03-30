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        Çağdaş Bodrum ateşe düştü

        BASKETBOLSüper Ligi'nde üst üste 5'inci mağlubiyetini evinde Galatasaray'a 81-77 yenilerek alan Çağdaş Bodrum Spor küme düşme tehlikesini yakından hissetmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 10:31 Güncelleme: 30.03.2024 - 10:31
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        Çağdaş Bodrum ateşe düştü
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        BASKETBOLSüper Ligi’nde üst üste 5’inci mağlubiyetini evinde Galatasaray’a 81-77 yenilerek alan Çağdaş Bodrum Spor küme düşme tehlikesini yakından hissetmeye başladı. Ligdeki ilk sezonunda bir türlü hedeflediği çıkışı yapamayan Bodrum ekibi son 5 haftaya 25 maçta 7 galibiyetle düşme hattında girdi. Kalan maçlarda alt sıralardaki rakipleri Samsunspor ve Merkezefendi Belediyesi Basket’le deplasmanda karşılaşıp, Play-Off yarışındaki Tofaş ve Manisa BŞB’yle içerde, Aliağa Petkimspor’la dışarda oynayacak Çağdaş maksimum galibiyeti alarak lige tutunmaya çalışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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