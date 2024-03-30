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        Bodrum FK, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıkları sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 14:16 Güncelleme: 30.03.2024 - 14:16
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        Bodrum FK, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıkları sürdürdü.

        Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve yarı sahada taktik çift kale maç oynadı.

        Ligde 44 puanla 6. sırada yer alan Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere, ligde kalan 7 maçta iyi sonuçlar almak istediklerini söyledi.

        Milli arayı güzel değerlendirdiklerini ve iyi çalıştıklarını belirten Taşdemir, şöyle konuştu:

        "Sıkı bir 7 maç bizi bekliyor, ona hazır olmak için bu arayı iyi geçirdik. Oyuncularımın moral ve motivasyonu iyi. Devre arası aramıza katılan kardeşlerimizde artık bizim gibi oldular. Manisa maçı zor bir maç, sezon başında direkt şampiyonluk iddiası üzerine kurulmuş bir takım ve kaliteli ayakları olan bir takım. Düşüşler yaşadılar bazen, iyi sonuçlar aldılar ara ara ama istedikleri seviyeye bir türlü gelemediler ama bu bizim maçta gelmeyecek anlamı taşımaz."

        Bodrum FK'lı futbolcu Celal Dumanlı da 10-12 günlük arayı iyi değerlendirdiklerini ifade ederek, "Bundan sonraki her maçın büyük önemi var. Manisa maçını kazanıp play-off'taki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

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