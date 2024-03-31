CHP Marmaris Belediye Başkan adayı Ünlü, oyunu kullandı

CHP Marmaris Belediye Başkan adayı Acar Ünlü, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu verdi.

Oy kullanmak için Şehit Ahmet Benler İlkokulu'na eşi ve kızı ile gelen Ünlü, 1018 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Ünlü, aydınlık bir gelecek için yeni ve güzel bir başlangıç olması temennisinde bulunarak seçimlerin Marmaris'e ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.