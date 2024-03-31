CHP Bodrum Belediye Başkanı adayı Mandalinci, oyunu kullandı

Mandalinci, oyunu 1037 numaralı sandıkta kullandıktan sonra, "Bodrumumuz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki bu akşam güzel bir sonuç çıkacak." ifadelerini kullandı.

Mandalinci, oyunu kullanmak için eşi Sezil Tamer Mandalinci ile Turgutreis Mahallesi'ndeki Vedat Türkmen Ortaokulu'na geldi.

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